Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. По его словам, основной причиной стал тот факт, что корабли и моряки не вернулись на Украину.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!" — написал Трамп в Твиттере.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.

При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет пара дополнительных часов для встреч на полях саммита.

Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на полях мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.