Цены на цветные металлы - 29-11-18

ЛОНДОН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.59% и составила 1924.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.33% и составила 6157.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.10% и составила 1935.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.46% и составила 10830.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.87% и составила 18400.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.55% и составила 2428.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 55250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.