Европейские индексы - 29-11-18

МОСКВА, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.01% и составил 11298.23 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5006.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 7038.95 пункта, а российский RTSI вырос на 2.50% и составил 1141.30 пункта.