Европейские индексы - 29-11-18
МОСКВА, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.01% и составил 11298.23 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5006.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 7038.95 пункта, а российский RTSI вырос на 2.50% и составил 1141.30 пункта.
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- 09:00 Европейские индексы - 29-11-18
- 08:58 Американские индексы снизились - 29-11-18
- 08:57 Цены на цветные металлы - 29-11-18
- 08:56 Цены на драгоценные металлы - 29-11-18
- 08:55 Цены на нефть выросли - 29-11-18
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