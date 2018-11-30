Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолета

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за поломки правительственного лайнера сможет вылететь в Аргентину на саммит G20 уже только в пятницу утром. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Он рассказал сопровождавшим Меркель журналистам, что в настоящее время прямой перелет в Аргентину на запасном лайнере невозможен. Меркель переночует в отеле в Кельне. Утром она, министр финансов Олаф Шольц и некоторые члены делегации отправятся в Мадрид и оттуда на регулярном рейсе в Буэнос-Айрес. При этом канцлеру придется пропустить ряд пунктов программы саммита. На пятницу у нее, в частности, была намечена двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщалось, Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кельне.