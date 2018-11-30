Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего полиции
10:00, 30 Ноябрь, 2018
30 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего Полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
В послании говорится:
«Уважаемые сотрудники и ветераны Полиции!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба, направленная на защиту прав и свобод граждан, интересов человека, общества и государства, предупреждение преступлений и борьбу с ними, профилактику правонарушений, занимает важное место в процессе нашего государственного строительства.
Уверен, что вы хорошо осознаете необходимость надлежащего выполнения своих обязанностей, и умелой и принципиальной работой, человеческими и моральными качествами, соответствующими профессиональными навыками и самоотверженностью всячески содействуете повышению роли полицейского и доверия граждан к государству, сохранению спокойной и здоровой атмосферы в обществе.
Государство держит в центре особого внимания существующие в системе проблемы, на эффективное решение которых направлены проводимые реформы. Работы, осуществляемые с целью улучшения ваших рабочих и социальных условий, будут носить последовательный характер.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю всех вас с Днем служащего Полиции и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов вам и вашим семьям!»