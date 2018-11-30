Сенат США осудил действия России в Керченском проливе

Сенат Конгресса США принял единогласно в четверг резолюцию с осуждением действий России в связи с событиями в Керченском проливе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится на сайте верхней палаты законодательного органа страны.

"Принята резолюция Сената 709, осуждающая провокационные действия России в Керченском проливе против украинских ВМС" - указано на портале Сената.

Один из авторов резолюции сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) рассказал, что в документе содержится "призыв к немедленному возвращению кораблей и освобождению заключенных". По его словам, у резолюции - "почти 50 соавторов в Сенате", в котором насчитывается 100 мест. В документе также высказывается поддержка властям в Киеве.

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг вылетел из США в Аргентину. На борту самолета он принял решение отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите.