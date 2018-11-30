В КНДР из Сеула впервые за последние десять лет отправился поезд

Поезд из Сеула в пятницу отправился в КНДР впервые за последние десять с лишним лет, чтобы находящиеся на нем южнокорейские официальные лица и эксперты могли обследовать состояние железнодорожных путей до приграничного с Китаем города Синыйджу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как передали южнокорейские СМИ, уровень пассажиров "поезда объединения" из шести вагонов весьма представительный: в нем едут министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, министр земель и транспорта Ким Хён Ми, представители политических партий, парламентарии. В вагонах есть офисы и спальные места, а также оборудование и электрогенераторы.

Поездка займет 18 дней: в течение этого срока будет обследовано 1200 километров железнодорожных путей КНДР, чтобы выяснить, где требуется модернизация для налаживания сообщения между двумя корейскими государствами.

Договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре этого года в Пхеньяне.