От сокращения налогов – до равных условий: экономическая составляющая предвыборных программ

Политические силы, принимающие участие в парламентских выборах, уже представили свои программы. В них, в том числе, представлены их экономические планы. «Арменпресс» выделил экономические составляющие предвыборных программ политических сил, принимающих участие в парламентских выборах.

Инклюзивная экономика

Многие из политических сил, принимающих участие в парламентских выборах, придают важное значение обеспечению инклюзивной экономики.

Партия «Светлая Армения» в своей программе придает важное значение не только росту экономики в цифрах, но и обеспечению реальной экономики – качественной и инклюзивной. Рост экономики должен быть инклюзивным, чтобы его плодами могли пользоваться все слои населения.

РПА также придает этому важное значение. Освобождение от всех монополий они считают обязательным, но не достаточным условием для этого.

«Мой шаг» также придает этому важное значение, выделяя создание рабочих мест, ;преодоление нищеты.

АРФД говорит о росте экономики и продукта, с обеспечением справедливого его распределения между всеми.

Сокращение налогов

Политические силы, принимающие участие в парламентских выборах, предлагают сокращение налогов в различных областях.

«ППА» предлагает освободить от налогов приобретение оборудования для внедрения новейших технологий, что поможет обеспечить высокую производительность труда.

Партия «Сасна црер» предлагает освободить от налогов на 2 года малый и средний бизнес, рассмотреть такой вариант и для ИТ-отрасли.

Партия «Национальный прогресс» предлагает сократить налоги для малого и среднего бизнеса, повысить их для горнодобывающей отрасли.

АРФД говорит о прогрессивном налогообложении во всех отношениях.

Развитие промышленности

Этому уделили внимание многие из политических сил, принимающих участие в парламентских выборах.

«ППА» придает важное значение созданию промышленных и технологически «умных» городов, в условиях особых налоговых процедур, рассматривая их как площадки для инновационных центров.

Руководитель партии «ХД возрождение» Левон Ширинян придает важное значение индустриализации Армении.

Партия «Национальный прогресс» предлагает частное промышленное предпринимательство – за исключением горнодобывающей отрасли.

Блок «Мой шаг» придает важное значение исключению сверхэксплуатации в горнодобывающей отрасли, проблемам экологии и пр.

Обеспечение равных условий для предпринимателей

Блок «Мой шаг» придает важное значение обеспечению равных условий для предпринимателей. Они рассматривают возможность обсуждения в дальнейшем анализа недоплаченных налогов со стороны крупного бизнеса и разработки графика их покрытия.

При этом, необходимо исключить политические преследования, довольствуясь удовлетворением требований закона.

«ППА» придает важное значение созданию равных конкурентных условий и соблюдению правил игры.

АРФД говорит о борьбе с монополиями и недобросовестной конкуренцией, о дополнительном налогообложении компаний-гегемонов.

говорит о справедливой экономике, со справедливым общественным распределением.