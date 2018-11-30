СМИ: сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку к югу от Дамаска

Сирийские средства ПВО сумели отразить в четверг вечером ракетную атаку на юго-западные окрестности Дамаска. Как сообщил телеканал Al-Hadath, удары были нанесены израильскими ВВС, их целью предположительно были иранские военные объекты в пригороде сирийской столицы Эль-Кисва, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительственный телеканал Syria сообщил в пятницу, что ни одна из ракет противника не достигла цели на юге Дамаска. "Агрессору, несмотря на интенсивную атаку, не удалось поразить наземные объекты, все воздушные цели были уничтожены", - привел телеканал слова военного источника.

Сирийский военный эксперт, отставной генерал Махмуд Абдель Салям заявил телеканалу, что сирийские зенитчики использовали при отражении атаки зенитно-ракетные комплексы С-200.