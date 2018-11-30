Бако Саакян принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню служащего полиции
30 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню служащего полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
Президент поздравил сотрудников и ветеранов системы органов полиции с профессиональным праздником, отметил важность их службы, остановившись на ряде задач и планов.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в ходе службы и по случаю профессионального праздника глава государства вручил государственные награды группе сотрудников системы и присвоил звание полковника полиции одному сотруднику.
На мероприятии присутствовали начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян, другие должностные лица.
«Уважаемые сотрудники и ветераны Полиции!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба, направленная на защиту прав и свобод граждан, интересов человека, общества и государства, предупреждение преступлений и борьбу с ними, профилактику правонарушений, занимает важное место в процессе нашего государственного строительства.
Уверен, что вы хорошо осознаете необходимость надлежащего выполнения своих обязанностей, и умелой и принципиальной работой, человеческими и моральными качествами, соответствующими профессиональными навыками и самоотверженностью всячески содействуете повышению роли полицейского и доверия граждан к государству, сохранению спокойной и здоровой атмосферы в обществе.
Государство держит в центре особого внимания существующие в системе проблемы, на эффективное решение которых направлены проводимые реформы. Работы, осуществляемые с целью улучшения ваших рабочих и социальных условий, будут носить последовательный характер.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю всех вас с Днем служащего Полиции и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов вам и вашим семьям!»