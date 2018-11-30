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В Индонезии 87 человек сбежали из тюрьмы во время молитвы


Индонезийская полиция разыскивает 87 человек, которым удалось сбежать из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны. Как сообщает Арменпресс, об этом  передает в пятницу агентство Associated Press.

По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает AP.

Отмечается, что всего сбежать попытались 113 человек, из них 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе.

Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.

 




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