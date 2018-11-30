Никто не ставит под вопрос союзнические отношения России и Армении: Константин Затулин

Отношения России и Армении являются союзническими, и никто не ставит их под вопрос. Как передает «Арменпресс», об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с журналистами до начала заседания «Лазаревского клуба» в Ереване.

«Отношения России и Армении являются союзническими, и в настоящее время никто ни ставит под вопрос характер этих отношений. Вы знаете, что руководители наших стран периодически встречаются, обмениваются мнениями. Понятно, что в Армении произошла революция, это внесло свои коррективы не только во внутреннюю повестку, но и во внешнюю повестку», - сказал первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, Армения и РФ сотрудничают в различных областях, особенно важно то, что есть сотрудничество в обороне и безопасности.