Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2019 года







Согласно указу, в январе 2019 года будет проведен зимний призыв на обязательную военную службу тех граждан Республики Арцах мужского пола, которым до 31 декабря 2018 года включительно исполнится 18 лет, а также тех граждан, которым была предоставлена отсрочка от призыва на обязательную военную службу на срок до 31 декабря 2018 года включительно.

Согласно указу, в январе 2019 года будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный срок обязательную военную службу. 30 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2019 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.Согласно указу, в январе 2019 года будет проведен зимний призыв на обязательную военную службу тех граждан Республики Арцах мужского пола, которым до 31 декабря 2018 года включительно исполнится 18 лет, а также тех граждан, которым была предоставлена отсрочка от призыва на обязательную военную службу на срок до 31 декабря 2018 года включительно.Согласно указу, в январе 2019 года будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный срок обязательную военную службу.