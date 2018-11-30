СМИ: в Германии не исключают криминальную причину поломки лайнера Меркель

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

По сведениям издания, инцидент будет изначально расцениваться как "криминальный". При этом в органах безопасности отметили, что расследование будет идти "по всем направлениям".

Как подчеркивает издание, подобная поломка носит беспрецедентный характер.

В четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки". Полет канцлера продолжался около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кёльне.