Гаро Пайлан – о свободе прессы в Турции

Депутат от прокурдской Демпкратической партии Народов турецкого Меджлиса Гаро Пайлан высказался о свободе прессы в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Twitter.

Гаро Пайлан перечислил все провластные издания и раскритиковал их. В частности, он представил в Меджлисе газеты «Сабах», «Ени Шафак», «Миллиет», «Туркийе», «Стар» и пристыдил редколлегии этих изданий.

«Современная пресса в Турции имеет 2 пути: либо прославлять султана, либо быть свободной. Цена за свободу – своя, это репрессии, ограничения в рекламе, аресты»,- сказал он.

По его словам, любая власть, которую не критикуют, делает ошибки.

«Власти хотят, чтобы люди не читали газет, не задавали вопросов, не критиковали, однако, это вредит Эрдогану, поскольку любая власть, которую не критикуют, делает ошибки», - сказал Пайлан.