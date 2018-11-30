Два французских ресторатора возглавили рейтинг лучших заведений La Liste - 2018

Ресторан известного французского шеф-повара Ги Савуа, носящий его имя, третий год подряд возглавляет ежегодный рейтинг La Liste. Также, согласно опубликованному списку из 1 тыс. заведений со всего мира, второе место досталось нью-йоркскому заведению Le Bernardin под управлением Эрика Рипера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как и в прошлом году, ресторан Ги Савуа - обладателя трех звезд "Гида Мишлен" - заработало 99,75 балла. Le Bernardin - заработал 9,5 балла, как и японский Ginza Kyubey, занявший третью строчку.

В списке много ресторанов различной направленности из всех стран, но в количественном соотношении первые, как и в прошлом году, японцы. Кличенство их заведений увеличилось - 148 против 134 годом ранее. На втором месте Китай (143 ресторана), в то время как французские дома высокой кухни и просто качественные бистро представлены в количестве 116 штук - на два меньше, чем в 2017 году.

Рейтинг La Liste существует с 2015 года и составляется на основе сотен гастрономических гидов и отзывов на интернет-сайтах вроде Yelp и TripAdvisor, а также рецензий СМИ. В нем учитываются заведения из 165 стран мира. Он был создан по инициативе министерства иностранных дел Франции в противовес британскому рейтингу "Лучшие 50 ресторанов мира", который французы обвиняют в недостаточном внимании к французским заведениям.