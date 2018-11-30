Тигран Саркисян считает цифровизацию важнейшим приоритетом Евразийской экономической комиссии

О перспективах цифровизации на наднациональном уровне, международном сотрудничестве и предварительных итогах 2018 года рассказал Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на деловом ланче с представителями СМИ стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), организованном при поддержке ТАСС.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, в начале встречи Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян перечислил наиболее важные приоритеты, итоги и тренды, актуальные для Комиссии и евразийской повестки в целом. Одним из важнейших приоритетов он назвал цифровую повестку.

«Цифровую повестку ЕАЭС мы должны реализовывать сообща. Она должна быть синхронизирована во всех странах Евразийского экономического союза. Иначе это может вызвать дополнительные барьеры», – считает Тигран Саркисян.

В этом году в Комиссии начал работать цифровой офис, в который страны и представители бизнеса передают различные инициативы. Среди таких инициатив – формирование общей для всех пяти стран ЕАЭС цифровой прослеживаемости товаров, цифровых транспортных коридоров.

«Странам ЕАЭС нужны проекты, которые смогли бы вывести экономики на качественный уровень. Цифровизация вполне может стать своего рода «ГОЭЛРО-2»», – уверен глава Коллегии ЕЭК.

Тигран Саркисян сообщил, что ЕЭК рассматривает инициативу по созданию единой Евразийской электронной торговой площадки. Для реализации проекта необходимо согласие всех стран.

«У нас есть инициатива компании из Кыргызстана по формированию единой торговой площадки, и мы прорабатываем ее. Сейчас на рынке есть разные проекты, например, платформы «Яндекса» и Сбербанка. Если будет согласие всех стран, мы сторонники того, чтобы сформировать Евразийскую торговую платформу», – сказал он.

Говоря о взаимоотношениях с другими интеграционными объединениями, Председатель Коллегии ЕЭК напомнил о недавно подписанном Меморандуме о взаимопонимании между Комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) будет заключен в декабре этого года.

По словам Тиграна Саркисяна, страны Латинской Америки крайне заинтересованы в том, чтобы иметь таким образом возможность напрямую взаимодействовать с ЕЭК, а не только со странами-участницами ЕАЭС.

Торгово-экономические соглашения представляются важным механизмом, создающим «окно возможностей» для ЕАЭС и бизнеса стран-участниц интеграционного объединения.

Страны Союза в 2018 году заключили Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Союзом и Исламской Республикой Иран, пока находится на ратификации в странах ЕАЭС и может вступить в силу в 2019 году, рассказал Председатель Коллегии ЕЭК.

Комментируя взаимоотношения с Европейским союзом (ЕС), Тигран Саркисян обозначил, что вопрос налаживания прямого диалога и сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией был и остается одним из приоритетных в рамках реализации международного трека ЕАЭС. Речь идет о пошаговом продвижении в диалоге с Евросоюзом.

«Благодаря нашим усилиям есть технический диалог между Европейской и Евразийской комиссиями, а также представительством ЕК в Российской Федерации», – сообщил Председатель Коллегии ЕЭК.

Его отправной точкой можно считать выступление Тиграна Саркисяна в Постоянном совете ОБСЕ в октябре 2017 года, по итогам которого постоянный представитель Европейской комиссии в организации публично заявил о начале взаимодействия Европейской и Евразийской комиссий по таким вопросам, как техническое регулирование и взаимная торговля.

В завершение встречи Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что в 2019 году страны Союза будут праздновать пятилетие подписания Договора о ЕАЭС и 25-летие идеи евразийской интеграции. В этой связи он выразил надежду, что представители средств массовой информации будут активно подключаться к освещению деятельности Евразийского экономического союза.