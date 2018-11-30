Новый президент Грузии пообещала максимально сблизить страну с Евросоюзом

Одним из важнейшим приоритетов для Грузии является интеграция в Евросоюз. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявила избранная президентом страны Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, часть которого была показана в пятницу тбилисской телекомпанией Imedi.

"Меня на пост президента Грузии избрали жители страны, для которой очень важно возвращение в европейскую семью и европейская интеграция. В период пребывания на посту я использую весь свой опыт для того, чтобы Грузия максимально приблизилась к Евросоюзу, либо стала членом ЕС".

Поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат Зурабишвили одержала победу во втором туре выборов, который состоялся в среду. Она набрала 59,52% голосов, ее соперник Григол Вашадзе от партии сторонников Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" получил 40,48% голосов. Инаугурация нового президента состоится 16 декабря, Зурабишвили будет занимать этот пост до осени 2024 года.