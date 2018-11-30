Пашинян представил экономические и общественные положения программы блока «Мой шаг»

В случае своей победы на предстоящих досрочных парламентских выборах блок «Мой шаг»создаст равные конкурентные условия для бизнеса,а в общественной жизни отвергнет насилие.

Как передает Арменпресс, так заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Егварде в рамках предвыборной кампании блока «Мой шаг».

«Мы отвергаем насилие —как способ регулирования общественных проблем. Когда в течение 10 лет мы непрерывно говорили о смене власти, мы неизменно утверждали, что будем делать это без насилия, и с раскрытыми руками. Мы убеждены, что преображение индивидуума - это основной факторпреобразования общества. Каждый может запустить процесс преобразования общества. Государство должно стимулировать такие преобразования. Это означает, что то, что мы хотим изменить в реальности, и в первую очередь должны измениться внутри себя», - сказал он.

Никол Пашинян представил также экономическую часть своей программы.

«В сфере экономики государство обязано создавать такие условия, чтобы бизнес-сфераформировалась свободно, при отсутствии покровительства. Все, кто имеет деловые навыки, должны действовать в условиях равной конкурентоспособности», - отметил Пашинян.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 9 декабря. Предвыборная кампания началась 26 ноября и завершится 7 декабря. В выборах участвуют 11 политических сил.