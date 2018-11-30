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Показатель иностранных чистых прямых инвестиций за январь-сентябрь вырос на 4.8%


Показатель иностранных чистых прямых инвестиций  за январь-сентябрь 2018г. по сравнению с показателем того же периода прошлого года  вырос на 4.8% и составил 59.8млрддрамов.

Как стало известно Арменпресс из публикаций  Национальной статистической  службы,  поток иностранных чистых прямых инвестиций в  Армению поступал в основном  из   Джерси (20.6 млрд др.), Германии (14.4 млрд др.), России  (11.7 млрд др.),  Ливана (4.4 млрд др.): 

В  целом объем инвестиций за первые  9 месяцев 2018г. снизился на 1,9 млрддрамов —против снижения на 2,2 млрдв 2017 году. Наибольший отток инвестиций был зафиксирован в Германию (29,5 млрд др.), Нидерланды (8,7 млрд др.) и Аргентину ( 6,6 млрд др.).

Примечательно, что  самая высокая позитивнаядинамика в плане общих инвестиций отмечена из России:  за 9 месяцев прошлого года  был отмечен отток  инвестиций в 42.7млрддрамов, при этом российские инвестиции в этом году имеют положительноесальдо  - 9,6 млрддрамов.

 




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