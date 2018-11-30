Показатель иностранных чистых прямых инвестиций за январь-сентябрь вырос на 4.8%

Показатель иностранных чистых прямых инвестиций за январь-сентябрь 2018г. по сравнению с показателем того же периода прошлого года вырос на 4.8% и составил 59.8млрддрамов.

Как стало известно Арменпресс из публикаций Национальной статистической службы, поток иностранных чистых прямых инвестиций в Армению поступал в основном из Джерси (20.6 млрд др.), Германии (14.4 млрд др.), России (11.7 млрд др.), Ливана (4.4 млрд др.):

В целом объем инвестиций за первые 9 месяцев 2018г. снизился на 1,9 млрддрамов —против снижения на 2,2 млрдв 2017 году. Наибольший отток инвестиций был зафиксирован в Германию (29,5 млрд др.), Нидерланды (8,7 млрд др.) и Аргентину ( 6,6 млрд др.).

Примечательно, что самая высокая позитивнаядинамика в плане общих инвестиций отмечена из России: за 9 месяцев прошлого года был отмечен отток инвестиций в 42.7млрддрамов, при этом российские инвестиции в этом году имеют положительноесальдо - 9,6 млрддрамов.