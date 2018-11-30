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В Польше за ночь пять человек замерзли насмерть из-за холода


Пять человек погибли в Польше от холода минувшей ночью, говорится в сообщении Правительственного центра безопасности (RCB).

В последнее время на территории страны наблюдаются минусовые температуры. По данным RCB, с начала холодного периода в Польше от переохлаждения уже погибли 10 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Прошедшей ночью в Польше умерли от холода пять человек", — говорится в сообщении.

 

 




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