Захарова: Россия сохранит свою позицию в отношении Грузии

Позиция Москвы в отношении Тбилиси не изменится, какими бы ни были результаты президентских выборов в Грузии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы придерживаемся нашей позиции, которая хорошо известна по вопросу отношений с этим государством. Не Россия стала инициатором разрыва дипломатических отношений. Мы исходим из того, что это была колоссальная ошибка, совершенная властями Грузии, - сказала она. - От такого положения дел страдают народы обоих наших государств".

Дипломат отметила, что контакты с Тбилиси продолжаются по таким различным направлениям, как культурный диалог, экономика и гуманитарные связи, однако они "осложнены отсутствием нормальных дипломатических отношений между государствами".