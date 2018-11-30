Гимнаст Артур Давтян завоевал на международном турнире 7 медалей

Член национальной сборной Армении по гимнастике, участник Олимпийских игр Артур Давтян завоевал на международном турнире 7 медалей.

Как передает Арменпресс, Давтян завоевал медали в соревнованиях по опорному прыжку, вольных упражнениях, упражнениях на коне и брусьях. В многоборье и в упражнениях на кольцах он удостоился серебряной медали, а за упражнения на перекладине – бронзовой.

Другой представитель сборной Армении – Артур Товмасян, завоевал золото за упражнения на кольцах.