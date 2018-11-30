ноября в Ливане состоялся ежегодный радиомарафон.

Как передает Арменпресс, в ходе ежегодного радиомарафона армяне Ливана за день собрали 87.750 долларов — это предварительные данные, ожидаются новые пожертвования.

«В прямом эфире радиостанции «Ванадзайн» («Голос Вана») исполнительный директор Фонда АйкакАршамян поблагодарил наших соотечественников в Ливане — за неизменную поддержку программ развития Армении и Арцаха.