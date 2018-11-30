США одобрили продажу Польше ракетных систем на $655 млн

Госдепартамент США разрешил продажу Польше 20 реактивных систем залпового огня на общую сумму $655 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Пентагон.

"Государственный департамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше 20 высокомобильных систем ракетной артиллерии (HIMARS) М124 и другого связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью $655 млн", - говорится сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США.

Основным подрядчиком, который должен осуществить поставку систем в Польшу, будет компания Lockheed Martin.

Планируемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе, отмечает Агентство.