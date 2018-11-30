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Еврокомиссия утвердила выделение Украине €500 млн макрофинансовой помощи


Еврокомиссия (ЕК) утвердила в пятницу выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в €500 млн по новой программе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Европейская комиссия от имени ЕС утвердила сегодня выделение Украине €500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи этой стране. Таким образом, общий объем помощи, предоставленной Украине Евросоюзом с 2014 года, достиг €3,3 млрд", - сообщила ЕК.

 

 




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