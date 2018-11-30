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ЕС намерен продлить санкции против России в декабре


Евросоюз в очередной раз продлит экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Аргентины, где с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит G20, передает Арменпресс.

"Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России", - сказал он.

 

 




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