Министерства обороны Армении и Болгарии подписали план сотрудничества на 2019 год

Министерства обороны Армении и Болгарии провели двусторонние консультации. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, консультации прошли 29-30 ноября в штаб-квартире министерства обороны Армении под председательством директора Департамента оборонной политики министерства обороны Армении Левона Айвазяна и директора Департамента региональных инициатив министерства обороны Болгарии Даниеллы Григоровой.

Были обсуждены вопросы, касающиеся глобальной и региональной безопасности. Были представлены позиции министерств обороны двух стран по вопросам международного развития, а также проблемам безопасности и обороны.

Также обсуждались программы двустороннего сотрудничества между Арменией и Болгарией и перспективы сотрудничества в многосторонних форматах в НАТО и ЕС.

Подписана двусторонняя программа сотрудничества между министерствами обороны Армении и Болгарии на 2019 год. В программе включено девять мероприятий в области миротворчества, военной медицины, военной полиции, подготовки кадров, военно-технического и других секторов.