Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян

Обсуждения об Арцахе во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов в Армении никак не могут повлиять на единство армянского народа и, особенно, на теплое, абсолютное взаимное доверие и высочайший уровень отношений между властями Арцаха и Родины. Как сообщает Арменпресс об этом на своей странице в Facebook представитель президента Арцаха по особым поручениям Араик Арутюнян.

«Для того, чтобы исключить эту искусственную волну незаконных спекуляций как лидер политической силы и представитель властей Арцаха я вынужден ответить.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относился к Арцаху, поддерживая усилия арцахских властей, направленные на повышение уровня обороны и экономического развития. Полностью ознакомившись с главными экономическими проектами Арцаха (о некоторых из них я вам сообщал), которые обеспечат развитие арцахской экономики, правительство Армении буквально сделало все для его продвижения. И заверяю вас, что масштабные программы, которые будут реализованы в ближайшем будущем, дадут возможность резко повысить социально-экономический уровень арцахского народа. Кстати, эти программы охватывают всю территорию Арцаха. Я думаю, что мое послание очень ясное, и нет необходимости раскрывать скобки.

В ответ на частые вопросы некоторых политических кругов по вопросу Арцаха я хотел бы сказать, что мы приветствуем подход г-на Пашиняна, которая заключается в том, что позиция народа в разрешении конфликта должна быть решающей. Поэтому мы призываем исключить в ходе кампании всевозможные спекуляции, связанные с Арцахом.

Я убежден, что 10 декабря мы вновь установим совершенно новое качество отношений между лидерами двух армянских государств, и все существующие проблемы являются мелочами в этих отношениях. В этом смысле безответственное поведение сотрудников прессы было неприемлемым, поскольку они не учитывали общественное восприятие их речи.

Я более чем уверен, что внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в Армении 9 декабря, действительно будут беспрецедентными в истории Армении и будут соответствовать нашим ожиданиям от Новой Армении, неотъемлемой частью которой является Арцах.

От имени ведущей политической партии Арцаха я заявляю, что партия “Свободная Родина” выражает поддержку демократическим реформам, проводимым и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Итак, вперед ради нашей общей победы и сильной Родины, где должны царить справедливость, единство, любовь и толерантность», - написал Араик Арутюнян.