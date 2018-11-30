"Америабанку" присвоен рейтинг «B+/B» S&P Global Ratings с прогнозом «стабильный»

Авторитетное американское агентство S&P Global Ratings присвоило "Америабанк"у долго- и краткосрочный кредитный рейтинг эмитента «B+/B» с прогнозом «стабильный». На данный момент S&P не присвоил суверенный рейтинг Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, S&P Global Ratings полагает, что оценка кредитоспособности суверенного правительства Армении ограничивает уровень рейтингов банка. Как следствие, долгосрочный кредитный рейтинг «В+» "Америабанк"а на одну ступень ниже оценки характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) «bb-».

Оценка кредитоспособности ЗАО «Америабанк» отражает его положение крупнейшего банка в Республике Армения, а также ожидания S&P Global Ratings, что банк сохранит лидирующие позиции на рынке и его показатели капитализации усилятся в ближайшие 24 месяца за счет устойчивых показателей прибыли.

Прогноз «стабильный» по рейтингам банка на ближайшие 12 месяцев отражает ожидания того, что бизнес-профиль и финансовый профиль банка будут оставаться стабильными за счет значительной доли рынка и улучшения прогнозов в отношении экономических условий в Армении.

S&P Global Ratings считает банковскую систему Армении стабильной и не отмечает явных рыночных искажений. Тенденция развития отраслевого риска в банковском секторе Армении также считается стабильной.

S&P Global Ratings считает уровень кредитного риска фактором, отрицательно влияющим на банковский сектор Армении, поскольку банковская система характеризуется гораздо более высокой долей кредитов, номинированных в иностранной валюте, по сравнению со средним уровнем сопоставимых стран. Особенно это касается заемщиков — нехеджированных физических и юридических лиц – и обусловлено тем фактом, что судебная и правовая системы по-прежнему находятся в стадии развития. Тенденция развития экономического риска считается стабильной.

На протяжении последних шести лет "Америабанк" отражал в отчетности хорошие показатели прибыльности, в частности средний коэффициент рентабельности активов (return on assets — ROA) составлял 1.4%. По состоянию на конец 2017г. коэффициент «расходы/доходы» составлял 40%, что оценивается как благоприятный уровень в сравнении с аналогичными показателями сопоставимых армянских и иностранных банков.

S&P Global Ratings считает, что "Америабанк" имеет хорошие возможности для сохранения своего лидирующего положения на рынке Армении в связи с благоприятными и улучшающимися макроэкономическими условиями, а также благодаря профессиональной команде руководителей и состоятельному контролирующему акционеру с обширным опытом ведения деятельности в банковском и финансовом секторах.