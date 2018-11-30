Президент Республики Арцах принял группу учителей Степанакертской музыкальной школы им.Комитаса

Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 ноября принял группу учителей Степанакертской музыкальной школы им.Комитаса во главе директором заведения Артуром Петросяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Республики Арцах, Бако Саакян поздравил членов коллектива в связи с 80-летием основания школы и присвоил группе учителей почетное звание заслуженного деятеля культуры за значительный вклад в дело музыкального воспитания подрастающего поколения.

Во встрече приняли участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, другие должностные лица.