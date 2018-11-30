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Лидеры США, Мексики и Канады подписали новое торговое соглашение взамен NAFTA


Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA, заменяющее прекратившее действие соглашение NAFTA.

Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., будет аннулировано. Новое соглашение USMCA впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики, передает Арменпресс.

Ранее Трамп называл USMCA самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США.

В ходе переговоров с Канадой и Мексикой Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Канада согласилась присоединиться к трехсторонней сделке в последний момент.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год.

 

 




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