Президент Армении посетил исследовательский центр по физике частиц DESY

Президент Армении Армен Саркисян посетил расположенный в Цойтене самый большой в Германии исследовательский центр по физике частиц DESY.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, DESY сотрудничает с Национальной научной лабораторией имени А.И. Алиханяна (Ереванский институт физики) и ереванским Институтом синхротронных исследований "КЕНДЛ".

Председатель совета директоров DESY, профессор Гельмут Дош представил президенту Саркисяну направления деятельности центра. Президент также ознакомился с возможностями ускорителя «PITZ», после чего встретился с членами научного совета центра.

Отметив, что Армения имеет серьезные традиции в области фундаментальных наук и особенно в области физики, президент Саркисян подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества с армянскими научно-исследовательскими институтами.

«Я рад видеть армянских ученых в DESY, и их присутствие здесь подтверждает настоящее армяно-германское сотрудничество. Я думаю, что есть серьезные возможности для углубления сотрудничества в рамках ваших новых проектов.

Армения имеет хороших специалистов и связи, Армения показала, что может производить высококачественную продукцию. Поэтому я думаю, что нам необходимо продолжать развивать наше партнерство», - подчеркнул президент, добавив, что он готов поддерживать сотрудничество.