Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-11-18

ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 ноября, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 485.23 драм. Курс евро вырос на 0.16 драмa и составил 551.76 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.26 драм. Курс британского фунта сократился на 0.55 драмa и составил 619.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 208.27 драмa и составила 19130.12 драм. Цена серебра выросла на 1.86 драмa и составила 222.54 драм. Цена платины сократилась на 167.87 драмa и составила 12792.41 драм.