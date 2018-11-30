Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-11-18


ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 ноября, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 485.23 драм. Курс евро вырос на 0.16 драмa и составил 551.76 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.26 драм. Курс британского фунта сократился на 0.55 драмa и составил 619.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 208.27 драмa и составила 19130.12 драм. Цена серебра выросла на 1.86 драмa и составила 222.54 драм. Цена платины сократилась на 167.87 драмa и составила 12792.41 драм.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации