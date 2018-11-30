В Казахстане девять учеников пострадали при обрушении потолка в школе
Потолок обрушился в актовом зале одной из школ в Казахстане, пострадали девять учеников. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По его данным, в пятницу в средней школе № 40 в Актобе "в актовом зале произошло обрушение потолка из гипсокартона на площади 10 квадратных метров".
"В результате с травмами доставлены в больницу девять учеников. Из них ученица девятого класса госпитализирована, остальные восемь учеников шестого класса отпущены домой", — сказал Нурахметов.
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