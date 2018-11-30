Мэр Еревана провел прием с гражданами для ознакомления с проблемами жителей столицы

Мэр Еревана Айк Марутян провел прием с гражданами для ознакомления с проблемами жителей столицы. Приветствуя жителей, Айк Марути подчеркнул, что общение с ними будет периодическим, и всем накопившимся и требующим решения проблемам будет уделяться постоянное внимание.

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Арменпресс

в Департаменте информации и общественных связей мэрии Еревана, были обсуждены вопросы разрешения на строительство, управления отходами, управления земельными ресурсами в чрезвычайных ситуациях, регулирования общественного транспорта, работы, регистрации прав на собственность, здравоохранения, образования и т.д. Жители пришли в мэрию с различными проблемами.