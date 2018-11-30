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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей


Министерство ЧС Армении сообщает, что 30-го ноября по положению на 20:30 часов в Армении все автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии и из агентства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.




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