Никол Пашинян принял соучредителя и президента компании National Instruments Джеймса Трушарда

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня принял соучредителя и президента компании National Instruments Джеймса Трушарда, который удостоился Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостя, Никол Пашинян отметил: “Я принял решение присудить Вам награду за всемирный вклад в сферу информационных технологий, что является не только высокой оценкой Ваших достижений, но и важно с точки зрения того, как можно изменить мир индивидуальными достижениями. Мы надеемся, что мы сможем побудить граждан Армении поверить в свои индивидуальные возможности и принять меры по изменению мира. В этом отношении Вы являетесь достойным подражания примером, и мы хотим представить Ваш пример нашей молодежи”.

Джеймс Трушард поблагодарил Никола Пашиняна за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что он видит большое будущее в области высоких технологий в Армении. Он придал большое значение развитию системы образования и подготовке высококвалифицированных кадров в области инженерии. В то же время Джеймс Трушард подчеркнул, что его компания готова углубить сотрудничество с армянскими партнерами и тем самым способствовать дальнейшему продвижению сферы в нашей стране.

Никол Пашинян отметил, что у правительства Армении есть большая повестка развития ИТ-сферы, и состоявшейся политической революции должна последовать экономическая революция. В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра коснулся политики и видения правительства по улучшению бизнес-среды, привлечению иностранных инвестиций, развитию информационных технологий и других отраслей экономики.

После встречи состоялась церемония гашения марок, посвященных Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, соучредитель и президент компании National Instruments Джеймс Трушард, исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян, председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян и председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян.