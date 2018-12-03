Трамп назвал встречу с лидером КНР необыкновенной

Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине как большой скачок в отношениях.

"Моя встреча лидером КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед!" - написал Д.Трамп в Twitter.

"Происходят очень хорошие вещи... Китай сможет сильно выиграть в случае заключения сделки (в торговле - ИФ)", - добавил президент США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.

В понедельник американский лидер объявлял, что Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей. Сам Трамп со своей стороны пообещал не повышать пошлины на импорт китайских товаров с 10% до 25% с 1 января 2019 года.