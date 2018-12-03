Судебное заседание по делу Кочаряна продолжится 4 декабря

В Апелляционном суде сторона обвинения закончила представление возражений против протеста стороны защиты по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сообщил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

«Все представители прокуратуры выступили со своими возражениями, и этап обсуждения их возражений закончился», - сказал Орбелян.

По его словам, еще будут обсуждения, а затем представление позиций сторон и рассмотрение двух ходатайств.

Судебное заседание продолжится 4 декабря в 11:00.