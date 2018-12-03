Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Армении провел встречу с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Армении Евгений Слобода провел встречу с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ Урсулой Гачек. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНГ, во время встречи стороны обсудили ход проходящей избирательной кампании. Была достигнута договоренность о поддержании рабочих контактов, а также о встрече глав миссий СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ в день голосования.

В рамках мониторинга подготовки внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили окружные и участковые избирательные комиссии Котайкского, Армавирского, Арагацотнского марзов и города Еревана. При посещении комиссий наблюдателям была предоставлена возможность ознакомиться с их работой и получить информацию, касающуюся избирательной кампании.

Представители миссии присутствовали на тренингах для членов участковых избирательных комиссий с участием специалистов ЦИК, экспертов в области избирательного законодательства, на которых пошагово разъяснялись процедуры голосования и порядок обобщения его результатов.

На встрече в Национальной комиссии по телевидению и радио Республики Армения долгосрочные наблюдатели от СНГ были проинформированы о порядке проведения мониторинга освещения 39 телерадиокомпаниями предвыборной агитации.

Наблюдатели от Содружества провели встречу с руководством Генеральной прокуратуры Республики Армения, в ходе которой они были проинформированы о состоянии законности и о работе, проводимой Генеральной прокуратурой в период избирательной кампании.

Члены миссии также обсудили ход электорального процесса с руководством предвыборного штаба политической партии «Процветающая Армения».