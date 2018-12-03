Испания будет выделять 900 миллионов евро на борьбу с изменением климата

Испания с 2020 года будет ежегодно выделять 900 миллионов евро на сокращение вредных выбросов в атмосферу и борьбу с климатическими изменениями. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости,об этом заявил премьер Педро Санчес.

Испанский премьер считает, что поставленные в Парижском соглашении задачи по борьбе с климатическими изменениями страны не выполняют. "Мы далеки от того, чтобы выполнить цели, поставленные в 2015 году, как показывают выбросы в 2017", — заявил он в ходе 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице.

Санчес призвал страны объединить усилия и выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Парижского соглашения. "Мы выполним цели по сокращению выбросов к 2020 году. Но мы хотим пойти дальше. Испания очень подвержена климатическим изменениям", — сказал он.

Цель, по его словам, заключается в сокращении "до нуля выбросов парниковых газов в 2050 году", а также в побуждении других стран "присоединиться к этой коалиции". "Мы хотим двигаться к нашей цели по привлечению 900 миллионов евро в год начиная с 2020 года", — добавил испанский премьер.

Глава испанского кабинета также рассказал, что в ближайшее время в конгрессе депутатов будет представлен законопроект о борьбе с климатическими изменениями и переходе на возобновляемые источники энергии.

"Наше предложение — сократить нынешние уровни выбросов на 37% к 2030 году и к 2050 году на не менее 90%", — пояснил Санчес.