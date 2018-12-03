В Таиланде американка оказалась единственным пассажиром самолета на 144 места

Жительница Майами Лацами Макаду стала единственным пассажиром самолета Airbus A319 компании Bangkok Airways, выполнявшего рейс из Бангкока на остров Самуи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

Как рассказала Макаду, полет для нее стал "воплощением мечты" благодаря неограниченному количеству свободных кресел и угощений. Летевшая к своим родственникам на Самуи американка запечатлела полет на видео и сфотографировалась со стюардессами, которые обслуживали только ее одну.

Авиакомпании не отменяют рейсы с одним или несколькими пассажирами по нескольким причинам: во-первых, самолеты могут перевозить в пункт назначения необходимый груз, а во-вторых, отмена рейса нарушает рабочий график пилотов и бортперсонала. Кроме того, самолет может быть востребован в стране прибытия для совершения обратного рейса, а отмена полета может привести к штрафу за нахождение воздушного судна в аэропорту в течение длительного времени.