ПА ОБСЕ направит в Армению наблюдательскую миссию

На этой неделе 40 членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ приедет в Ереван в рамках наблюдательской миссии на внеочередных парламентских выборах в Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ОБСЕ.

Глава краткосрочной миссии ОБСЕ Петер Осусский (Словакия) и глава делегации ПА ОБСЕ Нахима Ланджри (Бельгия) вместе с членами миссии из 19 стран ПА ОБСЕ проведут ряд встреч в Ереване и брифинги.

«Я не могу не сказать, насколько важны демократические выборы для страны. Наша цель как наблюдателей заключается в том, чтобы понять, проводятся ли выборы в соответствии с демократическими обязательствами Армении», - сказал Осусский.

Наблюдатели ПА ОБСЕ вместе с наблюдателями БДИПЧ/ОБСЕ/, ПАСЕ и Европарламента будут наблюдать за выборами по всей стране.

С 1995 года это уже в 11 раз, когда ПА ОБСЕ направляет в Армению миссию наблюдателей.

На пресс-конференции в Ереване 10 декабря они представят предварительные результаты наблюдения за выборами.