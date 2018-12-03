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Государственный ансамбль танца Армении дал благотворительный концерт: сборы в размере 20 млн драмов пойдут детям, больным онкологией


Государственный ансамбль танца Армении, совместно с Институтом онкологии имени Фанарджяна, дал благотворительный концерт в пользу детей, больных онкологическими заболеваниями. Как передает «Арменпресс», сборы в размере 20 млн драмов пойдут в фонд«City of smile» , в пользу детей, больных онкологическими заболеваниями.

 

На концерте присутствовали супруга и.о. премьер-министра Анна Акопян, которая является председателем совета попечителей фонда, а также супруга президента Армении Нунэ Саргсян.-


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