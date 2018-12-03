Барсег Туманян спел на своем юбилейном концерте

Всемирно известный оперный певец Барсег Туманян, в сопровождении Симфонического оркестра Армении, спел на своем юбилейном концерте. Как передает «Арменпресс», концерт был посвящен его 60-летию.

В репертуаре концерта прозвучали произведения Чаплина, Вебера, Гершвина и пр.

Барсег Туманян родился 3 августа 1958г. в г.Ереване.

В 1982 окончил Ереванскую консерваторию (кл. А. Г. Карапетяна).

В 1982-1983 стажировался в Миланском театре "Ла Скала".

С 1980 - солист Армянского театра оперы и балета.

В 1984-1986г.г. находился в рядах Советской Армии (в ансамбле им. Александрова), одновременно стажировался в Московской консерватории.

В 1979–1987г.г. был призером и лауреатом международных вокальных конкурсов в Москве, Рио-де–Жанейро, Буссето, Вероне, Хертогенбоссе, Милане.

С 1987 по 2002 годы более чем в 20 городах мира выступил с сольными концертами и исполнил ведущие партии

в операх Верди (“Дон Карлос”, “Аттила”, “Луиза Миллер”, “Оберто”, “Аида”)

Россини (“Асур”, “Севильский цирюльник”)

Гуно (“Фауст”)

Бизе (“Кармен”)

Пуччини (“Богема”)

Мусоргского (“Борис Годунов”)

Чайковского (“Черевички”)

Тиграняна (“Давид Бек”)

Чухаджяна (“Аршак Второй”), Спендиаряна (“Алмаст”)

Оганесяна (“Путешествие в Эрзрум”).

В 1999 и 2000 годах дал уроки мастер класса в университете Парижа и в Марсельской консерватории.

Барсег Туманян - Академик МАНПО (2002); Заслуженный артист АрмССР (1987)

Награды и конкурсы

Лауреат Международного конкурса вокалистов в Хертогенбосе (3-я пр., 1981, Нидерланды)

Лауреат Международного конкурса вокалистов "Вердиевские голоса" (Буссето, 2-я пр., 1983)

Лауреат VIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2-я пр., 1986)

Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Э. Вилла-Лобоса (Рио-де-Жанейро, Бразилия, Гран-при и приз им. Карлоса Гомеса, 1987).