Лука Модрич – обладатель «Золотого мяча»

Приз «Золотой мяч», учрежденный авторитетным изданием France Football, впервые получил футболист из Хорватии Лука Модрич. Как передает «Арменпресс», лучшим футболистом 2018-го года признан чемпион мира в составе сборной Хорватии, победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», полузащитник Лука Модрич. Ранее Лука Модрич был признан футболистом года и по версии ФИФА.

Впервые за предыдущие 12 лет аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не вошел в топ-3 «Золотого мяча», заняв 5-е место. Месси не прибыл на прошедшую в Париже церемонию награждения, которую проигнорировали также португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.

Лука Модрич («Реал», Хорватия) – 753 очка Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия) – 476 Антуан Гризманн («Атлетико», Франция) - 414 Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) Лионель Месси («Барселона», Аргентина) Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) Рафаэль Варан («Реал», Франция) Эден Азар («Челси», Бельгия) Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

Впервые «Золотой мяч» был вручен также лучшей футболистке – 23-летней норвежской футболистке «Лиона» Аде Хегерберг, которая играет в нападении.