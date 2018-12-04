Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

СБ ООН обсудит ракетные испытания Ирана по запросу Франции и Британии


Совет Безопасности (СБ) ООН проведет закрытые консультации по ракетным испытаниям Ирана по инициативе Франции и Великобритании. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель постпредства Франции при ООН Алексис Моджаски.

"Консультации по баллистическим испытаниям Ирана будут проведены завтра утром в закрытом формате", - сказал он. Утреннее заседание СБ начинается в 10:00 по нью-йоркскому времени (18:00 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации