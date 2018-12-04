967 лиц, отбывающих наказание в УИУ, имеют право голосовать на внеочередных парламентских выборах, в том числе, 943 мужчины и 24 женщины. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник УИУ МЮ Армении Артем Мхоян. Он представил порядок голосования на внеочередных парламетских выборах лиц, отбывающих наказание в УИУ.

На вопрос, кто же не имеет права голосования на внеочередных парламетских выборах, он ответил, что, во-первых, это лица, признанные недееспособными решением суда, затем – лица, осужденные за особо тяжкие преступления.

По его словам, лица, отбывающие наказание в УИУ, следять за агиткампанией в прессе, СМИ. Для обеспечения возможности голосования для этих граждан составляются соответствующие списки, их включают в соответствующие избирательные участки. По его словам, закон не устанавливает осожых условий для ведения агитации среди контингента мест заключения.

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