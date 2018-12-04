Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини высказала опасение, что из-за оспаривания в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать закон джунглей вместо верховенства права.

"Сегодня, боюсь, мы должны признать, что новый мировой порядок так по-настоящему и не воплотился, и что еще хуже, сегодня существует реальная опасность того, что закон джунглей придет на смену верховенству права. Сегодня ставятся под сомнение те же самые международные договоры, которые положили конец холодной войне", — цитирует дипслужба ЕС заявление Могерини, сделанное на выступлении в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Могерини отмечает, что "если мы хотим сохранить многостороннюю систему, то должны инвестировать в ее реформирование".